Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Auto není trezor

KLADENSKO – I přes toto upozornění nechávají řidiči ve vozidlech cenné věci, které lákají zloděje.

Včera 27. srpna 2019 v ranních hodinách oznámil na tísňovou linku 158 devětapadesátiletý muž, že mu v Kladně v ulici Emila Zahrádky zloděj odcizil ze zde zaparkovaného vozidla Ford Tournero Connect věci v hodnotě 8.500,- Kč.

Neznámý pachatel se do automobilu vloupal v noci z pondělí na úterý a to v době od 19:30 do 7:00 hodin, kdy rozbil trojúhelníkové okénko pravých předních dveří a následně z vozidla odcizil brusky, horkovzdušnou pistoli, černý plastový kufr na nářadí a autokompresor. Škoda na poškození byla vyčíslena na 1.300,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo pachatele, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného zloděje, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Kladno - město, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Policisté opětovně upozorňují, aby řidiči vozidel, která slouží jako „pracovní“ a je v nich přepravováno nářadí, či jiný pracovní materiál, dbali zvýšené opatrnosti a tyto automobily parkovali v garážích, či v zabezpečených objektech a nenechávali je stát pouze na ulici. Zde zanechané věci jsou velkým lákadlem pro zloděje. Pokud není zbytí a vozidlo parkuje na veřejné komunikaci, nebo na veřejně přístupném parkovišti, je záhodno věci z vozidla odnést do bezpečí, aby nelákali případného pachatele.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. srpna 2019

vytisknout e-mailem