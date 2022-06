Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Auto není trezor

BŘECLAVSKO: Policisté se zaměřili na kontrolu věcí zanechaných ve vozidlech.

Břeclavští policisté se zaměřili na kontrolu věcí zanechaných v zaparkovaných vozidlech. Zjištění byla znepokojující. Mimo věcí, které řidiči ponechali ve svých vozidlech, řešili policisté i případ ženy, která v autě, zatím, co si „jen odběhla“ do lékárny, ponechala bez dozoru své malé děti. Další z řidičů si s sebou na nákupy vzal i svého psa, kterého následně ponechal ve voze odstaveném na přímém slunci.

Mnoho osob si i přes opakovaná varování policie stále plete své auto s trezorem, kde mohou nechávat volně odložené věci. Během velmi krátké doby bylo policisty zjištěno, že ze strany řidičů došlo k několika zásadním prohřeškům, které je mohou stát nemalé peníze, a to nejen ve formě odcizeného obsahu, který ponechali ve svém vozidle, ale i díky tomu, že zloděj mnohdy způsobí na vozidle vyšší škodu, než je škoda na odcizených věcech (např. tím, že rozbije okno, aby zjistil, že v odložené kabelce se peněženka opravdu nenachází). Někdy i pár drobných mincí, které můžete mít uloženy viditelně ve středovém panelu, či odložená kabelka na předním sedadle láká zloděje. Stejně tak lákají nenechavce i různé brašny a kapsičky, které jsou umístěny na jízdních kolech, které řidiči nechají v nosičích na vozidle.



Pár rad závěrem:

Nenechávejte ve vozidlech bez dozoru své malé děti ani domácí mazlíčky (může dojít k přehrátí organismu a poškození zdraví).

Nenechávejte si nic ve vozidle (všechny cenné věci si berte s sebou).

Nenechávejte pootevřená okénka.

Máte-li jízdní kola uložená v nosiči na vozidle, odstraňte z kol všechny brašny a kapsičky.

Zavazadlový prostor při parkování raději vždy vyprázdněte.

Pokud už z nějakého důvodu musíte v autě nechat cenné věci, pak tyto věci uschovejte např. do kufru vozidla, aby na ně nebylo vidět a vozidlo zaparkujte co nejblíže ke kamerovému systému, který jsou mnohá parkoviště vybavena.

Na parkovišti u obchodních domů nepřemísťujte věci do zavazadlového prostoru, toto udělejte v dostatečném předstihu před příjezdem na parkoviště. Může se stát, že Vás po celou dobu Vašeho počínání zrovna sleduje osoba, které vloupání do vozidla a odcizení věcí nečiní žádné problémy.

Vozidlo si vždy řádně zabezpečte i tehdy, když se vzdalujete i na okamžik, např. když jdete vrátit nákupní košík po vyložení nákupu.



Asi každý z vás si dovedete představit lepší způsob, jak trávit parné letní dny, než řešit rozbité okénko či poškozený zámek na vozidle.





por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M.

