Auto není trezor

BEROUNSKO – Policisté opětovně upozorňují občany, aby nenechávali žádné cenné věci ve vozidle.

Hořovičtí policisté prošetřují krádeže vloupáním do vozidel, ke kterým došlo během uplynulého víkendu v obci Hořovice v Tyršově ulici. K vloupání došlo v noci ze soboty 22. na neděli 23. května 2021. Neznámý pachatel vnikl do dvou dodávek a to Citroen Jumper a Fiat Ducato, ze kterých, po násilném vniknutí do vozidla odcizil různé pracovní nářadí (vrtačky, laser, šroubováky, flexy, imbus kliče) v celkové hodnotě 123.000,- Kč. Poškozením způsobil škodu ve výši 10.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od případných svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedených vozidel v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hořovice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Dále přinášíme jednoduchá pravidla na ochranu svých věcí!

Automobil vždy zamykejte.

Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle.

Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle, ani když od svého vozu odcházíte jen na malou chvíli. Zbytečně neriskujte!

Nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích!

Zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu, byť jen na chvíli.

Pokud parkujete v místech, kde dochází často ke krádežím vozidel, zajímejte se o bezpečnější systém uzamykání.

Technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte ho v palubní přihrádce.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

27. května 2021

