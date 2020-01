Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Auto není trezor!

ÚSTÍ NAD LABEM - Pachateli stačilo pár sekund k rozbití okýnka vozidla a ke krádeži kabelky.

Všebořičtí policisté opět evidují případ vloupání do vozidla u mateřské školky v ulici Jožky Jabůrkové. Pachatel využil doby, kdy rodiče nejčastěji vozí své děti do školy. V mnohých případech totiž maminky nebo tatínkové vyběhnou z auta s dítětem a kabelku nebo příruční tašku nechávají ve vozidle. „Co by se mohlo za tu chvilku stát?“ Této příležitosti ovšem využívají pachatelé, rozbijí okýnko auta a kabelku odcizí. Vše trvá několik sekund. V tomto případě maminka přišla o kabelku s peněženkou, doklady a finanční hotovostí.



Vzhledem k tomu, že policisté hledají rovněž svědky této událost, tak žádáme i případně ostatní rodiče-řidiče, kteří si podezřelé osoby mohli všimnout nebo mají ve vozidle kameru, aby se přihlásili na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Ústí nad Labem 22. ledna 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem