Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Auto není trezor!

KROMĚŘÍŽSKO: Odcizením věcí z vozidla vznikla škoda za více jak třicet tisíc korun.

Policisté Obvodního oddělení Kroměříž se od včerejšího dne zabývají krádeží věcí z vozidla.

Prozatím neznámý pachatel se včera mezi jednou a druhou hodinou odpoledne vloupal do vozidla Ford Transit, které bylo zaparkované na ulici Křižná v Kroměříži. Rozbil pravé přední okno a dostal se dovnitř. Z vnitřních prostor odcizil kabelu s osobními věcmi, finanční hotovostí sedm a půl tisíce korun, kartou a osobními doklady. Dále batoh, kde byl firemní notebook, čtečka knih, nějaké knihy, učebnice a nabíječky. Firmě vznikla škoda odcizením věcí a poškozením vozidla za devatenáct tisíc korun. Poškozenému za více jak dvanáct tisíc korun.

Policisté po pachateli pátrají. V případě dopadení a prokázání viny mu za trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až dva roky vězení.

Pokud by si někdo z občanů všiml něčeho podezřelého, co by mohlo souviset s případem, ať se obrátí na bezplatnou linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení.

7. ledna 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

