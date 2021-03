Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Auto není trezor

PLZEŇ - Ponechané věci ve vozidle přilákaly zloděje. Ten rozbil zasklení pravých zadních dveří automobilu, prohledal interiér a s sebou si odnesl věci za více jak 30 tisíc korun.

Zaparkovaná vozidla jsou často terčem zlodějů páchající majetkovou trestnou činnost. K tomu, aby se do vnitřního prostoru dostali, jim postačí jen nepatrná chvilka. Zloději se dostávají do aut většinou násilím, kdy za pomoci různých předmětů rozbijí okénko vozu či poškodí zámky dveří. Jsou i případy, kdy není zcela zřejmé, jakým způsobem se pachatel do vozu dostal, neboť vozidlo nevykazuje žádné známky násilného vniknutí. Policisté upozorňují na častou chybu samotných majitelů vozidel, kteří pachatelům jejich „práci“ ulehčují a ve vozidlech nechávají viditelně odložené věci (mobily, kabelky, peněženky apod.).

O tom se přesvědčil i jeden z majitelů osobního vozu BMW, který se obrátil na policisty obvodního oddělení Plzeň-střed, když oznámil krádež věcí z automobilu. Zloděj si vyhlédl jedno ze zaparkovaných aut na parkovišti Anglického nábřeží v Plzni, kterého přilákaly viditelně ponechané věci na zadních sedadlech. Zloděj nejprve rozbil okénko u pravých zadních dveří a vzniklým otvorem vnikl do vozu. Ten prohledal a s sebou si odnesl cennosti a věci za více jak 30 tisíc korun. Mezi odcizenými věcmi byla mimo jiné i peněženka s obsahem finanční hotovosti a debetní kartou. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení,zjišťují a prověřují získané poznatky a po pachateli pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

25. března 2021

