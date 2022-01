Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

AKTUALIZACE Auto na střeše

PLZEŇ - Střet osobního vozidla se svodidly, sloupem a betonovým plotem. Vozidlo rotovalo i přes střechu. Dvě zraněné osoby zůstaly po nehodě zaklíněné ve vozidle a dvě osoby z vozidla po nehodě utekly. Policisté oddělení hlídkové služby osoby vypátrali a přivedli zpět na místo nehody k objasnění věci. Příčina a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření.

Aktualizace: Dopravní policisté si ve věci dopravní nehody vyžádali znalecké posudky a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a kolizí se dále zabývají. Jako řidič dopravního prostředku je v souvislosti s touto kolizí podezřelý 25letý muž.

Včera, tj. dne 17. prosince 2021, krátce před desátou hodinou večer došlo k dopravní nehodě osobního vozidla tovární značky Audi A4,ve kterém jely 4 mladíci. Na místo vyjely všechny záchranné složky, které s maximálním nasazením pracovaly na záchraně, vyproštění osob a objasnění kolize. Dle prvotních informací mělo jet vozidlo po vozovce ulice Klatovské ve směru od Litic do centra města. V pravotočivé zatáčce se zřejmě vlivem rychlosti dostalo vozidlo do neřízeného smyku, vyjelo vlevo do protisměrné části vozovky a dále mimo vozovku, kde se střetlo s kovovými svodidly, sloupem veřejného osvětlení a betonovým plotem. Vozidlo se při nehodě mělo otočit přes střechu. Při dopravní něhodě došlo ke zranění u mladistvého a 18letého spolujedoucího, kteří po nehodě zůstali ve vozidle zaklíněni. Další dva mladíci ve věku 25 a 19 let měli z vozu po nehodě utéci. Policisté tyto dvě osoby v krátké době vypátrali. Obě osoby byly vyzvány k dechové zkoužce na zjištění požití alkoholického nápoje s tím, že 25letý muž dechovou zkoušku na místě odmítl a plně s policisty na místě nespolupracoval. U 19letého mladíka dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem, a to přes dvě promile alkoholu a provedený orientační test na případné ovlivnění omamnými či psychotropními látkami také vyšel pozitivně, a to na amfetamin. Zraněné si do své péče na místě převzali záchranáři. U staršího ze zraněných byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Vzhledem k utrpěným zraněním u mladistvého nebylo možné dechovou zkoušku provést. Z tohoto důvodu bylo u něj v nemocnici zažádáno o odběr krve. Na místo byl přivolán i soudní znalec z oboru dopravy. Policisté havarované vozidlo zajistili na záchytné parkoviště policie v Plzni. Dopravní policisté se nadále zabývají příčinou a okolnostmi kolize a provádí úkony směřující k řádnému ustanovení řidiče.

18. prosince 2021

