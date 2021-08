Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Autem poničila dva rodinné domy

SOKOLOVSKO – Škoda byla předběžně odhadnuta na 350 tisíc korun.

Ve čtvrtek 5. srpna letošního roku došlo krátce před 22. hodinou na silnici třetí třídy v Kraslicích k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že teprve osmnáctiletá řidička osobního vozidla značky Nissan, jedoucího do centra Kraslic, se údajně měla chtít vyhnout zvířeti na pozemní komunikaci, ovšem přitom nepřizpůsobila rychlost svých schopnostem a stavu silnice. Následně měla automobil uvést do smyku, přejet do protisměru a poté narazit do zdi rodinného domu. Od něj se měl osobní automobil odrazit zpět do silnice a vzápětí narazit do dalšího rodinného domu.



Při této dopravní nehody došlo ke zranění osmnáctileté řidičky, která byla převezena do nemocnice v Sokolově. Zároveň se řidička po dopravní nehodě podrobila orientační dechové zkoušce, která vyšla s negativním výsledkem.



Škoda na vozidlech a poničených rodinných domech byla předběžně odhadnuta na částku 350 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

6. 8. 2021

