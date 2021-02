Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Aukci vyhrál, ale...

JESENICKO - Vydraženého zboží ani vrácení peněz se zatím nedočkal!

Jeseničtí policisté se zabývají případem možného podvodného jednání. Obrátil se na ně muž středního věku z Jesenicka s tím, že se na sklonku loňského roku zúčastnil na internetovém aukčním portálu aukce o sběratelskou bankovku. Poté, co aukci vyhrál, zaslal částku přes 28 tisíc korun předem na účet prodejce, který se po obdržení platby snažil celou věc různě protahovat, až nakonec přislíbil vrácení platby. Svého slova ale do současné doby nedostál. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Za ten prodejci, v případě prokázání tohoto trestného činu, hrozí v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem mnohem přísnější, až osmiletý trest odnětí svobody.

Jen málokdo odolá pokušení nakoupit zboží za příznivou cenu. Pokud ale nebudete obezřetní, můžete se velmi snadno stát obětí nepoctivého prodejce.

Připomeňme si proto, prosím, na co si dát pozor při nakupování na aukčních portálech:

Podezřele nízká cena prodávaného zboží určená k okamžitému prodeji – na aukčních portálech je možné zboží zakoupit v dražbě, nebo jej koupit přímo bez nutnosti dražby.

Platba za zboží pouze předem na účet – osobní předání ani dobírka není možná.

Prodejce má krátce založený účet na aukčním portále – čerstvě registrovaný prodejce s minimem komentářů od nakupujících může představovat riziko, zvlášť tehdy, když prodává zboží vysoké hodnoty.

Prodejce nemá žádné, nebo jen minimum hodnocení prodejů.

Prodejce v minulosti prodával levné zboží, ale najednou začne prodávat drahé předměty – bezproblémovým prodejem levného zboží si získá důvěru nakupujících a následně nabídne dražší „kousek“, který už nedodá.

Zároveň doporučujeme důkladné prostudování obchodních podmínek provozu a užívání daného aukčního portálu, abyste věděli, co je dovoleno a co nikoliv a na co máte v případě zjištění podvodného jednání nárok.

16. února 2021

