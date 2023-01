Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Audina skončila v příkopě

JIČÍNSKO – Spolujezdkyně transportovány do nemocnice.

Hořice - 11.1.2023V úterý 10. ledna jel 28letý řidič vozidla Audi A6 po silnici I/35 směrem od Hořic, kdy v pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a na mokré vozovce dostal smyk, najel do levého silničního příkopu, kde s automobilem zastavil. Vpředu sedící stejně stará a o pět let starší spolujezdkyně byly z místa nehody transportovány do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Řidič vyvázl bez zranění, přítomnost alkoholu u něj vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Technická závada jako příčina dopravní nehody byla na místě vyloučena. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 90 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření jičínských dopravních policistů.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

11.1.2023, 13:20

