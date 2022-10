Asistent - asistentka

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor - pracovní poměr

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Policejní prezidium České republiky – ředitelství logistického zabezpečení+Ekonomický odbor

pracovní pozice: Asistent



Náplň práce

Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činnosti a agend u orgánu státní správy, samosprávy nebo statutárních orgánů organizací s širokou územní nebo celostátní působnosti.



Platové podmínky

*8 platová třída (dle odpracovaných let a přiznané praxe-18300-26830)

zvláštní příplatek 2 200 Kč

po zkušební době možnost přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaného výkonu



Pracovní zařazení

Občanský zaměstnanec – hlavní pracovní poměr. Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, zkušební doba na 3 měsíce. Po roce je možné prodloužení na dobu neurčitou.



Požadujeme

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe ekonomického směru

samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu

organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu

znalost organizace a činnosti státní správy (výhodou)

práce na PC, znalost MS OFFICE

řidičské oprávnění skupiny B (výhodou)

čistý trestní rejstřík

státní občanství ČR



Nabízíme

dovolená 25 dnů + 5 dnů sick days

dotovaná strava

možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách

možnost rekreace v rezortních zařízeních

příspěvek zaměstnavatele na dovolenou

možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let za zvýhodněnou cenu

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

možnost poskytnutí bezúročné půjčky

dobrá dopravní dostupnost MHD



Další informace

možnost nástupu: 1. 12. 2022, popř. DOHODOU



místo výkonu zaměstnání: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov

Kontaktní osoba: sekretariát, tel.: 974 884 440

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: rlzpp.eo@pcr.cz



V případě, že máte zájem o inzerované pracovní místo a splňujete kvalifikační předpoklady, zašlete nám do 10. listopadu 2022 na uvedené kontaktní údaje:

· strukturovaný životopis,

· motivační dopis.

Na základě posouzení kvalifikačních předpokladů, znalostí, dovedností a případně i odborné praxe s požadavky na dané pracovní místo, mohou být vybraní uchazeči pozváni k pohovoru.





vytisknout e-mailem