Asi chtěli vonět

MOSTECKO - Pár na výpravě v drogerii.

Mostečtí policisté předali sdělení podezření 24leté ženě ze spáchání trestného činu krádeže. Ta se vydala se svým 41letým přítelem na nekalý nákup do drogerie. Možná si chtěli vzájemně vonět, a proto se šli společně podívat na jistou voňavku. Pak zřejmě usoudili, že je zbytečné za zboží zaplatit. Muž si nejprve strčil výrobek určený pro pány do oděvu a ještě v prodejně ho předal své polovičce. Ta mezitím uschovala další dva dámské parfémy pod bundou. Při odchodu z obchodu se vším takto nakoupeným zbožím za 1700 korun pokladnu nechali za svými zády bez řádného uhrazení. Pro policisty nebyl žádný problém ze získaných poznatků dvojici ztotožnit, protože oba mají bohatý trestní rejstřík. Každý z nich byl v minulosti za majetkové delikty několikrát soudem potrestán. Podezřelé Mostečance proto hrozí v případě uznání viny až tříleté vězení. Jednání muže z Lounska bude postoupeno službě kriminální policie a vyšetřování do sousedního okresu, kde je již prověřován za obdobnou trestnou činnost. Tam bude stanovena konečná právní kvalifikace.

9. listopadu

