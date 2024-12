Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

AnyDesk je host, který se nezouvá!

ÚSTECKÝ KRAJ – Buďte při správě svých financí obezřetní, ať Vám nezbydou jen oči pro pláč!

Navzdory neustálým a častým varováním, aby lidé byli obezřetní při správě svých financí, při lákavých nabídkách snadného a rychlého zbohatnutí, při vidině romantického vztahu nebo při oznámení o údajném napadení účtu, policisté stále přijímají množství oznámení napříč celým Ústeckým krajem. Jedná se o případy, kdy byli lidé podvedeni a přišli o své úspory či investice.

Pachatelé se vydávají za zaměstnance různých společností, bankéře a policisty, oslovují oběť s legendou napadení jejího účtu a vybízejí k rychlému zálohování peněz, včetně přesných instrukcí, kam finanční prostředky ukrýt, převést. Oběť je zmanipulována k převodu finančních prostředků, k vyzrazení citlivých údajů a případně k umožnění vzdáleného přístupu do svého zařízení. Útočník často používá tzv. spoofing, to znamená, že telefonní číslo volajícího se tváří jako regulérní telefonní číslo banky, Policie ČR nebo jiným důvěryhodných institucí. Podvodníci v těchto případech dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo. V případě podezření na podvod okamžitě kontaktujte svou banku. Hodně pomůže, pokud se vám podaří nahrát hovor s pachatelem.

Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze. Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače (na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený přístup umožnuje). Pod dojmem regulérní pomoci se zabezpečením účtu odesílá oběť své peníze přímo pachateli nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků.

Své o tom ví šedesátiletý muž z Děčínska, kterému přišla SMS zpráva s tím, že došlo k novému přihlášení k jeho účtu. Po následném telefonátu na číslo, uvedené v SMS zprávě, a po povolení vzdáleného přístupu na plochu svého počítače dle instrukcí, převedl postupně na cizí účet částku v celkové výši 12,5 miliónu korun.

Nepozornost a neustálý shon, jenž nás obklopuje v současné uspěchané době, nahrává podvodníkům, kteří dokáží připravit poškozené o jejich úspory, investice, případně je dovést i k uzavření půjček na nesmyslně vysoké finanční částky. Apelujeme i na to, aby si lidé neinstalovali do svých elektronických zařízení žádné programy umožňující vzdálený přístup jiným osobám do jejich mobilů či počítačů a aby neposílali nikomu kopie osobních dokladů nebo důležitých dokumentů. Jedině tak je možné svoje finance chránit a nepřijít o ně.

Jak se nenechat napálit?

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, SMS, e-mailem nebo lákavou reklamou.

Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace o vašem bankovnictví nebo účtech.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Pamatujme, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí!

10. prosince 2024

kpt. Mgr. Tomáš Frolík

oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

