Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Anonymní výhružky školám

ÚSTECKÝ KRAJ - Také v Ústeckém kraji aktuálně prověřujeme výhružné e-maily.

I v Ústeckém kraji aktuálně prověřujeme výhružný email, který byl adresován místním školám, a ve kterém pisatel institucím oznamuje, že jsou zaminované. Se zástupci škol intenzivně komunikujeme a přijali jsme příslušná opatření, v rámci kterých chceme do běžného chodu zasahovat co nejméně. Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Jakmile zjistíme bližší okolnosti, budeme veřejnost informovat. Z dosud zjištěných skutečností se nám však pokračující výhružka nejeví jako relevantní. I přesto ji nebereme na lehkou váhu a všemi oznámeními se zabýváme.

5. zaří 2024

