Ani zámky nepomohly

BRNO: Během jediného dne zmizelo v Brně pět jízdních kol.

Hned pětici jízdních kol postrádají od včerejška jejich majitelé. Z kočárkárny bytového domu v Kosíkově ulici zmizela dvě horská kola. Zloděj se do společných prostorů domu dostal, aniž by viditelně poškodil zámky dveří. Překážkou pro něj nebyl ani bytelný zámek, kterým byla obě kola zamknuta k topení. Škoda je nejméně dvacet tisíc korun. Dva cizinci určitě dlouho nezapomenou na pobyt ve městě pod Špilberkem. Ve Skřivanově ulici odstavili osobní automobil Hodna, na jehož závěsném zařízení byla zamknuta dvě jízdní kola. Během dvouhodinové procházky je po překonání zámků odcizil zatím neznámý pachatel. Cizinci hlásí škodu za patnáct tisíc korun. Velkou porcí drzosti se prezentoval zloděj, který zavítal do obchodního centra ve Vídeňské ulici. Tam před jedním z obchodů odstranil zajišťovací zámek a odcizil vystavené trekové kolo. Obchodní společnosti tak způsobil škodu za skoro dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 25. července 2019

