Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ani útěk jej nespasil

BRNO: To, že řídil kradený skútr, nebyl jediný důvod, proč ujížděl policistům.

V neděli večer si v Brně Žabovřeskách policisté z oddělení hlídkové služby všimli motocyklisty na skútru, který se zachoval velmi podezřele. Při spatření policejního vozu prudce odbočil do vedlejší uličky a snažil se rychle zmizet. Policisté jej dojeli a chtěli ho zkontrolovat. Místo zastavení však řidič skútru začal ještě více tahat za plynovou rukojeť svého stroje. Hlídku se snažil setřást i jízdou po chodníku a mezi domy. To se mu však nedařilo, takže nakonec skútr odhodil na zem a pokusil se utéct po svých. Policisté za ním vyběhli a dostihli jej u vchodu do jednoho bytového domu, kde se chtěl ukrýt. Jak následně zjistili, mimo to, že ujížděl na kradené motorce, byl pětatřicetiletý muž ještě pod vlivem drog.

nprap. David Chaloupka, 8. srpna 2019

