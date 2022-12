Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ani rychlá reakce nepomohla

BRNO: Během pár minut přišel o skoro sto padesát tisíc korun.

Zpráva v mobilu, upozorňující na možný zisk zajímavé státní podpory, by určitě potěšila každého. Svou zkušenost, nakonec bohužel nedobrou, s ní má i třiačtyřicetiletý muž z Brněnska. Ačkoliv pracuje v oboru, uvěřil lákavě tvářící se esemesce a reagoval na zaslaný podvodný odkaz. Když vyplnil požadované údaje do internetového bankovnictví a odeslal požadavek na vyplacení dávky, zatušil, že by nemuselo být vše pořádku. Obratem tedy zkontroloval účet a jen zíral. I když konto okamžitě zablokoval, neznámý pachatel stačil odčerpat skoro sto padesát tisíc korun.

Policejní preventisté upozorňují, že pachatelé specializující se na internetovou kriminalitu útočí v předvánočním období ve zvýšené míře. Buďte opatrní a neposkytujte údaje ke svému internetovému bankovnictví. Můžete být velmi rychle okradeni.

por. Bohumil Malášek, 9. prosince 2022

Související dokumenty ani_rychlá_0912.mp3

Velikost souboru:783,5 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem