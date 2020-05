Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Ani na malém oddělení se policisté rozhodně nenudí!

HANUŠOVICE - Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku hanušovického oddělení.

O tom, že služby i na malých obvodních odděleních spravujících spíše venkovské oblasti mohou být velmi pestré a různorodé, vědí své i hanušovičtí policisté. Jak sami říkají, mnohé zákroky s sebou nesou řadu kuriozit a úsměvných momentů, díky nimž jejich práce rozhodně není jednotvárná.

Jedna z takových úsměvných historek se odehrála zrovna na Apríla, když se policisté snažili zastihnout na jedné z ubytoven muže, který otálel s převzetím doporučené písemnosti. Zároveň se měli na pozoru. Domnívali se totiž, že by na ubytovně mohli narazit také na hledanou osobu. A nebyli daleko od pravdy. Když zabouchali na dveře ubytovny, spatřili osobu v černém, jak vyskakuje z okna a prchá dozadu za budovu. Prchajícímu se pokusili nadběhnout a tomu nezbylo, než skočit oknem zpátky do budovy a hledat útočiště tam. To už si ale policisté vyžádali posilu a po důkladné kontrole celého objektu objevili za lednicí v pokoji jedné z ubytovaných krčícího se mladíka. K jejich údivu to ale nebyl ten, kterého hledali. Každopádně důvod vyhnout se policejní návštěvě rozhodně měl. Byl na něj totiž vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Bránu věznice tak 28letý mladík překročil v doprovodu policistů.

Také o adrenalinové zážitky neměli policisté v podhůří Jeseníků nouzi ani v době nouzového stavu. Bylo to 8. května krátce po půlnoci, když chtěli poblíž Jindřichova zkontrolovat řidiče vozu Audi. Ten s policisty ale mluvit nechtěl. Na jejich výzvu k zastavení dávanou světelným výstražným znamením nereagoval, naopak sešlápl plynový pedál a hlídce se snažil ujet. Zřejmě se domníval, že se policistů zbaví v kopcích a ujížděl směrem na Jeseník. Svou bezohlednou jízdou po celou dobu ohrožoval bezpečnost silničního provozu. Přejížděl do protisměru a obcemi se řítil rychlostí přes 100 km/h. Až do Jeseníku ale nedojel. Před Lipovou mu pomocí služebních vozidel a zastavovacího pásu zatarasili cestu jeseničtí kolegové. Vedle uvedených donucovacích prostředků užili policisté proti řidiči, který se připravených zátaras zalekl a zastavil před nimi, také hrozbu namířenou střelnou zbraní. Důvod, proč se 42letý muž snažil vyhnout silniční kontrole, byl prostý. Okresním soudem v Jeseníku mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to s platností až dubna roku 2024.

Vedle standardního odhalování případů na úseku majetkové trestné činnosti mají policisté na Hanušovicku napilno také v oblasti narušených mezilidských vztahů. V poslední době totiž evidují nárůst případů domácího násilí. Od začátku letošního roku již v pěti případech vykázali násilnou osobu ze společného obydlí. V předchozích letech přitom k vykázání přistoupili ve dvou, třech případech ročně.

Pokud vás krátký výčet z dění na policejní služebně zaujal a není vám lhostejné, co se kolem vás děje, rádi vás přivítáme ve svých řadách! Více informací k přijetí do služebního poměru k Policii České republiky najdete na stránkách www.nabor.policie.cz.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

27. května 2020

