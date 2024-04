Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ani na chvilku nezaváhal

BRNO: Mladíka pronásledoval, zadržel a ještě přivolal policii.

V polovině dubna krátce po poledni projížděl pětatřicetiletý muž autem v Brně kolem Židovského hřbitova. Najednou uslyšel křik a viděl mladíka, jak utíká a z dámské kabelky, kterou drží, vyhazuje věci. Bylo slyšet i volání „chyťte zloděje“. Zastavil u starší ženy, která křičela o pomoc. Ta mu potvrdila, že byla v tramvaji okradena. Muž ve vozidle na nic nečekal a okamžitě začal podezřelého pronásledovat. Po pár minutách jej dojel, vyběhl z auta a mladíka zadržel. Přihlížející osoby požádal, aby zavolaly policii. Jenže nikdo nereagoval. Muž tedy podezřelého zaklekl, tak aby se mu uvolnila jedna ruka, mohl vytáhnout mobilní telefon a přivolat policii. Dvacetiletý mladík putoval do policejní cely. Byl obviněn z krádeže a z neoprávněného opatření platebního prostředku. Za mřížemi může skončit až na dva roky.



Statečnému muži, který dopadl pachatele, děkujeme. Jsme rádi, že jsou lidé, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje. Není třeba se vrhat do nebezpeční, ale i okamžitým oznámením klidně anonymně na tísňovou linku můžete velmi pomoci.

nprap. Petra Hrůzová, 24. dubna 2024

