Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ani koncem roku se policisté nenudili

CHOMUTOVSKO - Řidiči jezdili pod vlivem alkoholu i drog.

Na konec roku 2019 bude chtít nejspíš rychle zapomenout 47letý Mostečan. Ten dle zjištění chomutovských dopravních policistů na 1. vánoční svátek řídil v Jirkově osobní vozidlo pod vlivem alkoholu. Kolem půl desáté večer měl s vozidlem nejprve narazit do obrubníku u přemostění, přesto však jeho jízda pokračovala a skončila po přejetí mostu až nárazem do svodidla. Řidič byl z místa nehody odvezen sanitkou do nemocnice k ošetření, předběžně utrpěl pouze lehká zranění. Škoda na vozidle byla prozatím vyčíslena na 80 tisíc korun, na kovovém svodidle pak na 10 tisíc. Policisté provedli u řidiče dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 1,8 promile alkoholu. Den před Silvestrem si řidič jako důsledek svého počínání převzal sdělení podezření pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu u soudu hrozí kromě peněžitého trestu či zákazu činnosti i trest odnětí svobody až na tři léta. Důvodem pro zvýšenou trestní sazbu je skutečnost, že pod vlivem návykové látky byla způsobena havárie.

Podobným způsobem si přímo na Silvestra dle policistů počínala i 30letá žena z Chomutova. Ta zřejmě začala slavit bez ohledu na to, že ještě zamýšlela řídit vozidlo. S tím měla jet v Chomutově v časných večerních hodinách ulicí Březenecká ve směru do centra. Při projíždění táhlé zatáčky však auto vyjelo mimo vozovku a postupně narazilo do několika okrasných žulových kvádrů. Riskantní jízdu ukončil až náraz vozidla do stromu. Řidička následně nadýchala kolem dvou promile alkoholu. Z havárie naštěstí vyvázla bez zranění. Bez důsledků však nezůstane její jednání. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a věc nadále prověřují. Škoda, která vznikla při této havárii, byla předběžně odhadnuta na 15 tisíc korun.

Ani kadaňští policisté se na Silvestra nenudili. Kolem poledne kontrolovali v ulici Na Průtahu osobní vozidlo, jehož řidiče vyzvali k provedení zkoušky na požití omamných a psychotropních látek. Stěr ze slin ukázal pozitivní výsledek. Sedmatřicetiletý muž z Kadaně byl tedy zadržen a převezen k lékařskému vyšetření a odběru krve. Jednání dotyčného je nyní prověřováno také jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za jehož spáchání by v tomto případě hrozil trest odnětí svobody až na jeden rok. Teprve výsledky rozboru krve ukážou, zda se svým počínáním muž zmíněného trestného činu skutečně dopustil.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 2. ledna 2020

