Ani 29 trestů nestačilo k jeho nápravě

ZLÍNSKO: Měsíc po propuštění z vězení znovu kradl.

Komisař kriminální policie obvinil jednapadesátiletého muže žijícího v Otrokovicích ze spáchání zločinu krádež a přečinů porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Rejstřík trestů obviněného muže obsahuje celkem 29 záznamů, z posledního výkonu trestu ho propustili před čtyřmi měsíci. V případě odsouzení mu nyní hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Muž trpěl po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nedostatkem finančních prostředků, rozhodl se proto, že si nějaké opatři. Když procházel v polovině října centrem krajského města, vstoupil do otevřené kanceláře jedné z budov, uviděl kabelku a v ní peněženku. Tu vzal a utekl. Při útěku ho viděla majitelka odcizené peněženky, volala na něj, aby zastavil, ale dostihnout se jí ho nepodařilo. V peněžence byly čtyři tisíce korun. Žena krádež oznámila na policii.

Druhý pokus učinil o měsíc později. Začátkem listopadu ho v místní částí Letná ve Zlíně zaujal jeden z půldomků. Nejprve vešel na terasu a z ní potom do jednoho z pokojů v domě. Snažil se najít něco, co by mohl odcizit, ale poté, co z domu uslyšel zvuky, raději utekl, aniž by něco odcizil. Majitelé ho ale slyšeli a po zhlédnutí kamerových záznamů událost oznámili na policii.

Muž je místním policistům velmi dobře známý. Netrvalo proto dlouho a věděli, kdo má oba případy na svědomí. Zbývalo zjistit, kde muže v současné době zastihnou. To se jim také záhy podařilo. Nenapravitelný zloděj se přiznal, vyjádřil lítost a slíbil, že už bude vést řádný život.

15. února 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

