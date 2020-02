Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Americký voják seniorce sliboval sňatek

PROSTĚJOVSKO - Stálo ji to téměř čtvrt milionu.

Když si šestasedmdesátiletá seniorka z Prostějovska před necelým rokem zřídila facebookový profil, netušila, že už za 8 měsíců ji to v kombinaci s její důvěřivostí bude stát více než 230 tisíc korun. V červenci ji totiž se žádostí o přátelství oslovil údajný třiačtyřicetiletý voják americké armády, toho času prý sloužící v jižní Africe. Ženu postupně zahrnul lichotkami a vyznáním lásky a slíbil, že za ní do Česka přijede a vezme si ji za ženu. Ke zvýšení důvěryhodnosti se navíc vydával za bohabojného křesťana. Prvních bezmála 20 tisíc korun z poškozené vylákal pod záminkou, že peníze poslouží k její registraci u americké armády jako jeho snoubenky. Druhá a třetí platba měly posloužit k udělení dovolené a čtvrtá k tomu, aby armáda po dobu jeho nepřítomnosti za něho mohla zajistit náhradu. Požadované částky se postupně zvyšovaly až ke 150 tisícům korun, které měly být použity na to, aby mohl armádu opustit. Tuto platbu žena už provést nemohla, protože už na předchozí ve výši 95 tisíc korun si musela vypůjčit.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvod. Za ten jeho pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Upozornění Policie ČR: Vystupování pod legendou zahraničního vojáka, a ještě lépe vojenského lékaře, je nejběžnějším zaznamenaným postupem, jak podvodným jednáním z poškozených vylákat peníze. Zkušenosti ukazují, že pokud takové žádosti vyhovíte a peníze odešlete (nejlépe do zahraničí), už se vám pravděpodobně nikdy nevrátí. Nejjednodušší radou, jak takovému podvedení předejít, je nikdy neposílat peníze lidem, které známe jen z online prostředí. Sám Facebook na prvním místě nejběžnějších podvodů uvádí podvody milostné (více na: https://cs-cz.facebook.com/help/1674717642789671)

por. Mgr. František Kořínek

19. února 2020

