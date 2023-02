Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Americký generál připravil ženu o úspory

OLOMOUCKO - Údajný americký voják z ženy vylákal přes 800 tisíc korun.

Dvaapadesátiletá žena z Olomoucka se stala obětí tzv. „amerického vojáka“, který z ní od poloviny prosince loňského roku vylákal přes 800 tisíc korun.

Podvodník ženu oslovil přes sociální síť, kde se vydával za amerického generála na vojenské misi v Sýrii. Psal ženě, že je vdovec a má vážně zraněného syna v nemocnici v Dubaji a potřebuje peníze na jeho léčbu. Poté uváděl, že chce odejít z armády, ale musí se vyplatit a tak požádal ženu o další finanční prostředky. Žena mu chtěla pomoci a tak mu do 21. února 2023 poslala téměř 600 tisíc korun. K ženě měla navíc putovat cenná zásilka s finanční hotovostí ve výši 44 milionů korun. Balík měl cestovat přes několik států a žena měla v rámci jeho doručení zaplatit různé celní poplatky, pojištění apod. Protože žena už neměla finanční prostředky, požádala o pomoc svého syna. Ten matce vyhověl a poslal do zahraničí 230 tisíc korun. Zoufalá žena nakonec falešnému nápadníkovi napsala, že už nemá žádné peníze, a proto mu již nic nepošle. Podvodník však po ní požadoval další finanční prostředky a pohrozil jí, že pokud mu je nepošle, mohl by zveřejnit její intimní fotografie. Ty mu žena poslala na jeho naléhání již dříve v rámci dopisování. Až nyní se rozhodla zklamaná žena přijít věc ohlásit policistům. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

dávejte si pozor na sliby týkajícího se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání…

DŮLEŽITÉ!

neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky

por. Mgr. Libor Hejtman

27. února 2023

