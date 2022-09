Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkoholový víkend na silnicích

KRAJ - Devět řidičů pod vlivem alkoholu a jeden pod vlivem drog.

Mladé BukyNa silnicích od pátku do dnešního rána (9.9. - 12.9.) se policisté v Královéhradeckém kraji setkali s 9 řidiči pod vlivem alkoholu a s jedním pod vlivem marihuany. Jednalo se o 9 řidičů motorových vozidel a jednoho cyklistu. Všichni řidiči měli nad jednu promile. Nejvíce měl řidič (2,5 promile), který způsobil nehodu v sobotu v Hradci Králové. Pět řidičů včetně cyklisty byli účastníci dopravní nehody.



K nejvážnější nehodě došlo v sobotu na silnici III/1412 mezi obcemi Mladé Buky a Vlčice na Trutnovsku, kde 27letý řidič při průjezdu pravotočivé zatáčky dostal na mokré silnici smyk, přejel do protisměru, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Řidič vyvázl bez zranění, ale jeho 21letá spolujezdkyně utrpěla těžké zranění, s kterým byla převezena do nemocnice. U auta značky Škoda Scala byla odhadnuta škoda na 160 tisíc korun.



BernarticeDalší vážná nehoda se stala v katastru obce Bernartice (TU) v pátek 9.9. krátce před 19. hodinou při projíždění levotočivé zatáčky řidič osobního auta Škoda Octavia přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím policejním vozidlem Škoda Kodiaq, které skončilo v příkopu. Při nehodě se lehce zranila dvoučlenná hlídka policistů, která byla převezena do nemocnice na ošetření. Nikdo jiný se nezranil. U řidiče octávie policisté dechovou zkouškou zjistili požití alkoholu. Šestapadesátiletý řidič nadýchal přes dvě promile. Na služebním vozidle vznikla škoda za 400 tisíc a na druhém 40 tisíc korun.



Všechny řidiče pod vlivem alkoholu kromě cyklisty, kterého čeká řízení u správního orgánu, čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Těm, co způsobili nehodu, hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Ostatním až roční či peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Policisté všechny nehody stále prošetřují.





por. Iva Kormošová

12.9.2022, 14.40

