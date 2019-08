Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol za volantem ráno i v noci

ZNOJEMSKO: V pondělí nám neuniklo šest opilých řidičů.

V pondělí ráno uvízlo v síti silničních kontrol pět řidičů, kterým po večerním popíjení proudil v krvi ještě alkohol. Bylo to mezi pátou a šestou hodinou ranní. Tři nadýchali do půl promile této návykové látky a dva měli kolem jednoho promile. V obci Pavlice to byl jedenapadesátiletý muž za volantem Fordu Mondeo. Zjistili jsme hodnotu 0,81. U obce Havraníky pak řidič nákladního vozu Man nadýchal 1,06 promile. Oběma jsme zadrželi řidičský průkaz a všem pěti zakázali pokračovat v další jízdě. Mnohem více alkoholu v krvi proudilo řidičce osobního vozu, kterou jsme zastavili včera o půl jedenácté v noci v obci Hrabětice. U ní jsme zaznamenali hodnotu 2,59 promile. Je nyní důvodně podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 27. srpna 2019

vytisknout e-mailem