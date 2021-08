Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Alkohol za volantem a rychlá jízda byla příčinou havárie automobilu

KOLÍNSKO – Řidička navíc řídila s platným zákazem řízení.

Kolínští dopravní policisté byli vysláni v úterý 17. srpna v půl třetí odpoledne k havárii osobního vozidla, k níž došlo v katastru obce Uhlířská Lhota.

Podle dosavadního šetření došlo k havárii tak, že 44letá žena řídila automobil Subaru ve směru od Hradišťka II na Uhlířskou Lhotu, přičemž mezi těmito obcemi pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost a při projíždění levotočivé zatáčky vyjela mimo komunikaci do silničního příkopu, kudy pokračovala v jízdě a při tom poškodila dva směrové sloupky. Po ujetí asi 100 metrů vyjela s vozem zpět na vozovku, dostala se do smyku, který nezvládla a vyjela opět mimo silnici do příkopu, kde narazila do stromu. Po tomto nárazu se auto odmrštilo na silnici a zůstalo na levém boku.

Policisté po příjezdu na místo vyzvali řidičku k dechové zkoušce, kdy přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou vyšší než 1,7 promile. Následně lustrací osoby zjistili, že má platný zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny, a to od prosince 2020 do prosince 2023.

Čtyřiačtyřicetiletá žena je v současné době podezřelá ze dvou trestných činů, a to z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což jí v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

18. srpna 2021

