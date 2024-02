Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volantem

HRADECKO - Řidič nadýchal přes 3 promile.

V sobotu 17.2. krátce po půlnoci na silnici I/11 pár desítek metrů před obcí Blešno ve směru Třebechovice p/Orebem - Hradec Králové havarovalo osobní vozidlo značky Škoda Roomster. K nehodě pravděpodobně došlo tak, že 54letý řidič přejel do protisměru, sjel do příkopu, kde přejel směrový sloupek a narazil do betonového mostku s kovovým zábradlím, který přejel a zastavil se až o pařez. Policisté muže podrobili dechové zkoušce, která ukázala přes 3 promile alkoholu, a zjistili, že nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Celková způsobená škoda byla odhadnuta na necelých 100 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody je v šetření hradeckých policistů.

por. Iva Kormošová

19.2.2024, 14.45

