Alkohol za volantem

HRADECKO - Řidička ovlivněná alkoholem havarovala.

V neděli 12.9. hodinu a půl po půlnoci jsme byli přivoláni k havárii osobního vozidla, ke které došlo v Hradci Králové v ulici Pilnáčkova. Třicetiletá řidička auta značky Peugeot 206 odbočující z okruhu na místní komunikaci nepřizpůsobila rychlost jízdy a v pravotočivé zatáčce jela rovně, najela mimo komunikaci, kde narazila do sloupu s dopravními značkami, reklamního poutače a oplocení dětského hřiště. Při nehodě se nikdo nezranil.

Policisté u ženy, která u sebe neměla řidičský průkaz, provedli dechovou zkoušku. Ta ukázala výsledek téměř 1,9 promile. Na peugeotu byla odhadnuta škoda na 15 tisíc a na ostatních věcech 40 tisíc korun.

Ženu v nejbližší době čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Iva Kormošová

13.9.2021, 14.45

