Alkohol za volantem

J.Hradec –Jízdu zakončil nárazem do stromu, nadýchal 1,80 promile.

Dne 27. října 2020 v nočních hodinách jel řidič s osobním automobilem Škoda Octavia po silnici II/128 ve směru od obce Číměř na obec Horní Pěna. Při projíždění mírné pravotočivé zatáčky ve vzdálenosti 1,6 km za obcí Číměř se pravděpodobně náležitě nevěnoval řízení, když najel na levou nezpevněnou krajnici a dále do silničního příkopu, kde následně s vozidlem narazil do vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění mladého řidiče se kterým byl převezen vozidem RLP do nemocnice v J. Hradci. Novobystřičtí policisté podrobili řidiče dechové zkoušce. Poprvé řidič nadýchal přes 1,70 promile alkoholu. Druhá dechová zkouška prokázala rovněž požití alkoholu a to nejméně 1,80 promile. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a nepožadoval lékařské vyšetření spojené s odběrem krve nebo moči. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Na osobním automobilu vznikla hmotná škoda ve výši nejméně 50 000 korun. Dopravní policisté přečin ohrožení pod vlivem návykové látky řádně zadokumentovali. Včerejšího dne 24. listopadu si řidič, jenž se „ posilnil“ alkoholem před jízdou převzal záznam o sdělení podezření. Nyní je trestně stíhán.

25. listopadu 2020

