Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volantem

HRADECKO - Opilý řidič policistům za zastavení poděkoval.

Včera 17.3. v 9.15 policisté z obvodního oddělení Nový Bydžov zastavili v obci Stará Skřeněř ke kontrole osobní vozidlo značky Peugeot. Řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která ukázala výsledek 2,1 promile. Dvaačtyřicetiletého řidiče policisté zajistili, zakázali mu další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz a převezli na služebnu, kde mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž se k požití alkoholu do protokolu přiznal a policistům poděkoval za to, že ho zastavili a tím nemohl jet dál, protože by mohl třeba způsobit dopravní nehodu.

Pokud soudce muže uzná vinným, může ho odsoudit až k 1 roku vězení.

por. Iva Kormošová

18.3.2019, 15.00

