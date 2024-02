Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Alkohol za volantem

MOSTECKO - Řidičům hrozí vězení; Stočil najeté kilometry.

Alkohol za volantem

Dva opilí řidiči skončili v posledních dnech na policejních stanicích. Na prvního z nich narazila hlídka strážníků poté, co v Mostě šněroval ulice Obránců míru a 1. máje. Stylem jízdy si 51letý řidič ve vozidle Audi doslova říkal o kontrolu. Hlídce strážníků nadýchal 2 promile alkoholu dechu, a proto si ho převzali policisté hlídkové služby, kteří zadrženého převezli do cely. Po vystřízlivění si motorista na služebně převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Druhý řidič ve věku 63 let zase nedojel domů na samotném začátku tohoto týdne. Toho ve vozidle Škoda v ulici Podkrušnohorská krátce před půlnocí zadrželi litvínovští policisté poté, co se motorista podrobil dechové zkoušce. Přístroj totiž ukázal hodnotu přesahující 2,5 promile. Odvoz měl tak Litvínovan zajištěný služebním vozidlem. Oba muži mohli ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, proto jim teď v případě uznání viny až rok ve vězení.

Stočil najeté kilometry

Mostecký vyšetřovatel obvinil 46letého muže ze spáchání trestného činu podvodu. Ten měl manipulovat s počítadlem kilometrů prodaného vozidla Seat. Stíhaný nabízel ojetý dovezený automobil k prodeji na bazarovém portále, kde uvedl, že nájezd vozu je necelých 200 tisíc kilometrů. Vozidlo se zalíbilo kupci z Královéhradeckého kraje, který se vydal do Mostu. Po uzavřeném obchodu poškozený s vozem odjel a vše se zdálo být v pořádku. Tedy až do chvíle, než se přiblížil k domovu. Vozidlo vydalo před cílem velkou ránu a zastavilo. Do autoservisu už musel poškozený dopravit auto na valníku. Tam se dozvěděl nemilou zprávu. Výčet závad na vozidle poslouchal podvedený několik minut. Díky mezinárodní spolupráci s německými orgány kriminalisté dohledali původ vozu i tamního prodejce. Ukázalo se, že stíhaný zakoupil vozidlo s nájezdem ve výši 317 tisíc kilometrů. Mostečan tak vědomě manipuloval se stavem najetých kilometrů a uvedl poškozeného v omyl. Cena takového vozidla mohla být dle odborného posudku až o 46 tisíc nižší. Toho si byl obviněný vědom a o tuto částku se podle policistů neoprávněně obohatil. Za to mu v případ uznání viny hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

14. února 2024

vytisknout e-mailem