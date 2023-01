Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volantem

HRADECKO - Řidič nadýchal téměř 3 promile.

Dne 5.1. jsme na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala v ulici Antonína Petrofa krátce po 14. hodině, kdy neznámé vozidlo z místa nehody mělo odjet. Z prvotního šetření policisté zjistili, že neznámý řidič při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, poté narazil do zadní části zaparkovaného osobního vozidla značky BMW, které bylo zaparkované na kolmém státní a vlivem nárazu bylo odhozeno přes obrubník na travnatou plochu. Nabourané vozidlo značky Lancia našli policisté zaparkované o pár desítek metrů dále a strážníci městské policie o pár set metrů dále směrem do centra 46letého řidiče spícího na lavičce. Muž, u kterého dechová zkouška ukázala přes 2,8 promile alkoholu, se na místě k řízení přiznal. Policisté ho zadrželi, převezli k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve a následně umístili do policejní cely. Po vystřízlivění ho čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Na lancii policisté odhadli škodu na 30 tisíc a na BMW 300 tisíc korun.

por. Iva Kormošová

6.1.2023, 14.30

