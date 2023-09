Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Alkohol za volant nepatří

LIBERECKO - Policisté řeší další nehodu řidiče pod vlivem alkoholu.

Včera v odpoledních hodinách policisté z libereckého dopravního inspektorátu vyjížděli k dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 35 ve směru od Hodkovic nad Mohelkou na Liberec.

Řidič osobního vozidla tovární značky Alfa Romeo se z dosud nezjištěných příčin střetl přední částí svého vozidla s pravou zadní částí osobního automobilu tovární značky BMW jedoucího v pravém jízdním pruhu stejného směru.

Po střetu vozidel řidič pokračoval vlevo, kde byl po nárazu do středových vozidel těmito odmrštěn k pravému okraji komunikace. Vozidlo po dalším nárazu do svodidel zůstalo stát napříč pravého jízdního pruhu. Osobní automobil BMW po střetu přejel do levého jízdního pruhu a po nárazu do středových svodidel zůstal stát napříč v levém jízdním pruhu. Řidičku s lehkým zraněným převezla zdravotnická záchranná služba k vyšetření do Krajské nemocnice v Liberci. Dechová zkouška přístrojem Drager na přítomnost alkoholu vyšla s negativním výsledkem.

Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče vozidla Alfa Romeo naměřili hodnotu alkoholu 1,73 promile. Následnou kontrolou v dostupných evidencí navíc zjistili, že muž nevlastní řidičské oprávnění pro danou skupinu motorových vozidel. Sám řidič k věci uvedl, že se v ten samý den dopustil i jiné dopravní nehody, od které ale odjel. Muže na místě ošetřila Zdravotnická záchranná služba Liberec. Technickou závadu na obou z vozidel policisté vyloučili.

Veškeré okolnosti, souvislosti i příčiny, v důsledku kterých k dopravním nehodám došlo, jsou předmětem dalšího šetření.



VAROVÁNÍ !!!

Alkohol a jiné návykové látky se podepisují na způsobu řízení. Řidič se stává snadno apatickým, dochází k celkovému útlumu a přeceňují se i řidičské schopnosti. Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění. Stejně zrádný je i tzv. zbytkový alkohol. Jeho vlivem řidič snadno přehlédne a následky mohou být v některých případech i fatální.



21.9.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna nájezd do svodidel Detailní náhled místo nehody Detailní náhled

vytisknout e-mailem