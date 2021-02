Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volant nepatří!

TRUTNOVSKO - Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Dnes krátce po půlnoci policisté vyjížděli do Valteřické ulice ve Vrchlabí, kde havarovalo osobní vozidlo značky Škoda Octavia. Řidič ve věku 39 let nezvládl průjezd kruhovým objezdem, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. On ani nikdo jiný neutrpěl žádné zranění. Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce, která ukázala výsledek 1,8 promile alkoholu. Na vozidle byla odhadnuta škoda na 40 tisíc a na sloupu 30 tisíc korun.

Řidiče, kterému policisté zakázali další jízdu, čeká v nejbližších dnech obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

12.2.2021, 10.15

