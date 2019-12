Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Alkohol za volant nepatří!

ZLÍNSKO: Dva řidiči, dvě dopravní nehody, dvě a půl promile za volantem.

Hned dvě dopravní nehody, při nichž hrálo hlavní roli poměrně vysoké množství alkoholu u řidičů, řešili během uplynulého dne dopravní policisté ze Zlína. Oba případy nyní policisté prověřují jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což pachatelům v případě jejich odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

K první dopravní nehodě došlo v úterý dvacet minut před druhou hodinou ráno ve Zlíně. Čtyřicetiletý muž z Fryštáku, jedoucí ze Zlína do místa svého bydliště, se vlivem alkoholu, který mu koloval v organismu, zřejmě příliš nevěnoval řízení a narazil do zadní části zaparkovaného vozidla Škoda Felicia. Vozidlo se po nárazu posunulo vpřed a narazilo do před ním zaparkovaného vozidla Ford Focus. Řidič z místa dopravní nehody ujel. Ve Zlíně na Vršavě ho ale zastavili strážníci Městské policie, protože upoutal jejich pozornost tím, že s vozidlem kličkoval po silnici. Když zjistili, že má muž poškozené vozidlo a je zjevně pod vlivem alkoholu, přivolali dopravní policisty.

Dechová zkouška u muže ukázala hodnotu vyšší než 2,5 promile alkoholu. Škoda, kterou řidič způsobil, je předběžně vyčíslena na šestnáct tisíc korun.

Ke druhé dopravní nehodě došlo ve stejný den, o čtrnáct hodin později v obci Ludkovice. Šestadvacetiletý řidič z vedlejší obce řídil osobní vozidlo Škoda Felicia a v levotočivé zatáčce při jízdě z kopce najel na betonový obrubník. Přitom utrhl nápravu na vozidle, dostal smyk a narazil do betonové zídky.

Na dopravní nehodu upozornili policisté z Luhačovic, kteří zrovna projížděli kolem. Řidič, který není držitelem řidičského průkazu, nadýchal 2,5 promile. Škoda je vyčíslena předběžně na dvacet tisíc korun. Nutno dodat, že to není poprvé, kdy pod vlivem návykové látky, aniž by byl držitelem řidičského průkazu, usedl tento muž za volant.

Oběma opilcům policisté další jízdu zakázali. O jejich trestu rozhodne soud.

11. prosince 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

