Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Alkohol za volant nepatří

KARLOVARSKO – Řidič nadýchal 2,62 promile alkoholu.

Kvůli vysokým teplotám by měli nejen řidiči dodržovat pitný režim. To však neplatí v případě alkoholu. Ten za volant zkrátka nepatří! Na to však nedbal 39letý cizinec. Ten ve čtvrtek dne 12. 6. 2019 v ranních hodinách řídil po silnici v ulici Botanická v Dalovicích ve směru k ulici Hlavní osobní vozidlo značky Ford, ačkoliv si byl vědom, že po předchozí konzumaci alkoholických nápojů není schopen bezpečně řídit a ovládat motorové vozidlo. Před začátkem obce řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost v zatáčce, vyjel za levý okraj komunikace, kde narazil do několika náletových dřevin. Policisté po příjezdu s řidičem provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla pozitivně s nejvyšším výsledkem 2,62 promile alkoholu. Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Poté se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření v nemocnici s odběrem krve. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 8 tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření policistů.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

13. 6. 2019

Odkazy do noveho okna Alkohol Detailní náhled

vytisknout e-mailem