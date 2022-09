Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volant nepatří!

RYCHNOVSKO – Řidič skončil v betonovém mostku.

Dlouhá Ves - 19. 9. 2022V pondělí 19. září v 1:45 hodin vyjížděli rychnovští dopravní policisté k havárii osobního automobilu značky Fiat. Dvacetiletý řidič jedoucí po silnici I. třídy od Vamberka směrem na Rychnov nad Kněžnou v katastru obce Dlouhá Ves zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, dostal smyk, vyjel vlevo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde čelně narazil do betonového mostku. Řidič, jeho mladistvý spolujezdec i spolujezdkyně byli předáni do péče lékařů. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní – muž nadýchal 1,57 a opakovaně 1, 63 promile a k požití alkoholu se doznal. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 211 tisíc korun.

Dvacetiletý řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Příčina a veškeré okolnosti dopravní nehody i nadále zůstávají předmětem šetření rychnovských policistů.

por. Ing. Eliška Pospíšilová Majerová

20.9.2022, 11:30

