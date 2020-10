Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Alkohol za volant nepatří!

ROKYCANSKO - Policisté odhalili dva řidiče pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Dnes v ranních hodinách zastavila hlídka radnických policistů ve Zbiroze vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Policisté při kontrole vyzvali řidiče k předložení dokladů předepsaných pro řízení a provoz vozidla. Doklady k vozidlu řidič předložil, ale řidičský průkaz nikoliv, jelikož ho nevlastní. S ohledem na to, že usedl za volant a řídil, ačkoliv řidičským průkazem nedisponuje, dopustil se protiprávního jednání. Bez řidičského průkazu a navíc pod vlivem alkoholu se vydal do silničního provozu, to prokázala provedená dechová zkouška. Výsledek zkoušky odhalil u devatenáctiletého muže hodnotu bezmála 1,5 promile alkoholu v dechu. Policisté jednání mladého muže kvalifikovali jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Ve čtvrtek odhalili hrádečtí policisté také nezodpovědné řidiče, kteří usedli do vozidla po předchozím požití návykových látek. Před polednem zastavila hlídka v ulici Jiráskova v Rokycanech vozidlo Opel Astra. Na místě řidiče policisté ztotožnili 38letého muže z Rokycan. Poté ho vyzvali k dechové zkoušce a testu na návykové látky. Dechová zkouška byla negativní, ale provedený test detekoval látku cannabis.

Stejná policejní hlídka o tři hodiny později zastavila v ulici Josefa Růžičky v Rokycanech řidiče vozidla Volkswagen Golf. Poté co řidič policistům na vyzvání předložil doklady, podrobil se dechové zkoušce a testu na návykové látky. Dechová zkouška u čtyřiadvacetiletého řidiče byla negativní a test na návykové látky byl stejně jako v předchozím případě pozitivní na látku cannabis.S ohledem na pozitivní výsledky testů se řidiči podrobili lékařskému vyšetření spojené s odběrem krve. Po obdržení výsledků bude ve věci dále rozhodnuto.

Třetího řidiče, který nemá respektovat zákony, zastavila tatáž hlídka před osmnáctou hodinou v obci Kornatice. Cizinec ve voze Volkswagen Transporter při kontrole sice předložil všechny povinné doklady, ale provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že před jízdou požil alkohol. Na displeji přístroje se objevila hodnota téměř půl promile alkoholu v dechu. Jednání řidiče v tomto případě policisté řeší jako přestupek.





por. Bc. Hana Kroftová

30. října 2020

