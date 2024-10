Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Alkohol za volant nepatří

DĚČÍNSKO - Muž řídil pod vlivem alkoholu; Příkaz k dodání do výkonu trestu…

Rumburští policisté sdělili 35letému muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý muž byl v pátek 4. října 2024, krátce po 23. hodině zastaven a kontrolován policejní hlídkou v Rumburku na ulici Jiříkovská, při řízení motorového vozidla. Při kontrole vykazoval požití alkoholu. Policisté jej tedy vyzvali k dechové zkoušce, která byla pozitivní s výsledkem 1,69 promile alkoholu v dechu. Policisté řidiče zadrželi a umísili do policejní cely. Následující den po vystřízlivění, mu na obvodním oddělení v Rumburku sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Za uvedené protiprávní jednání muži v případě uznání viny u soudu, hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Příkaz k dodání do výkonu trestu

Děčínští policisté kontrolovali při výkonu služby v pátek 4. října, krátce před půl jedenáctou večer 32letého muže v Děčíně 6. Provedenou lustrací zjistili, že muž prochází celostátním pátráním a je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž byl policisty omezen na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů na základě uvedeného příkazu soudu eskortován do vazební věznice v Teplicích. Pátrání tak mohlo být odvoláno.

Děčín 7. října 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

