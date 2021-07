Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volant ani řídítka nepatří!

JIČÍNSKO – Za víkend 10 nehod, z toho 3 pod vlivem alkoholu.

Kopidlno - 25. 7. 2021Během víkendu vyjížděli jičínští dopravní policisté k celkem deseti dopravním nehodám, přičemž u tří řidičů naměřili hodnotu alkoholu v dechu vyšší než jedno promile.

V sobotu 24. července v obci Šlikova Ves nerespektoval sedmdesátiletý elektrocyklista na křižovatce značku "Stůj, dej přednost v jízdě" a vjel do jízdní dráhy osobního automobilu Škoda Octavia. Cyklista neměl na hlavě nasazenou cyklistickou přilbu, a byl předán do péče lékařů. Ke zranění jiných osob nedošlo. U obou řidičů policisté povedli dechovou zkoušku, kdy řidiči elektrokola naměřili 1,22 promile alkoholu v dechu.

V neděli 25. července v Hořicích krátce před 18. hodinou šestašedesátiletá řidička při vyjíždění z parkovacího místa nacouvala automobilem Citroen do stojícího vozidla Ford Focus, které poškodila. Po dopravní nehodě zastavila, ale nesepsala společný záznam o dopravní nehodě, neprokázala svoji totožnost druhému účastníkovi a s vozidlem objela blok řadových domů, kde následně zaparkovala. Tato řidička následně policistům nadýchala 1,42 promile.

V neděli v 19:30 hodin pak vyjížděli policisté k havárii vozidla značky Ford Focus. Devětadvacetiletý řidič za obcí Kopidlno zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, vyjel vpravo na krajnici, následně na vjezd na lesní cestu, kde narazil do závory a sloupku, o který se převrátil na střechu. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní, s hodnotou 1,45 promile. Následnou lustrací policisté zjistili, že má muž vysloven zákaz řízení motorových vozidel do března 2023.

PREVENCE

Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Alkohol odbourává zábrany a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.

Co hrozí za „řízení pod vlivem“?

Kromě toho, že riskujeme havárii či nehodu, za kterou opilý řidič nese zodpovědnost i v případě, že nehodu zavinil někdo jiný, riskujeme také „papíry“. Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy obviněný již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje 1 promile. Proto je 1 promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek.

Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) - do 0,3 promile jde o přestupek, pokuta 2.500 – 20.000 Kč, 0 bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok

​Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) - 0,3-1 promile – (pravděpodobně) přestupek, pokuta do 2.500 – 20.000 Kč, 7 trestných bodů v rámci bodového systému, zákaz řízení na 6 měsíců až rok

​ Ohrožení pod vlivem návykové látky (nad 1,0 promile) - více než 1 promile – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení (3 roky vězení způsobí-li jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek), 7 trestných bodů, 25.000 – 50.000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1-2 roky.



Jízda s opilým řidičem? Nikdy!

NIKDY NESEDEJ DO AUTA K ČLOVĚKU, KTERÝ PIL! - Alkohol negativně ovlivňuje schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, zhoršuje schopnost rozeznat pohybující se světla, způsobuje tzv. tunelové vidění (tj. zmenšuje zorné pole) a zhoršené vnímání barev.

Snad každý se někdy dostane do situace, kdy mu někdo nabídne svezení autem, přičemž řidič před jízdou pil, nebo má v sobě jiné omamné látky. Někdy je těžké říct ne, ale tady jde o život. O tvůj život. Pravděpodobnost nehody je u řidiče, který pil mnohem vyšší!

od 0,3 do 0,9 promile - 7x větší

od 1,0 do 1,4 promile - 31x vyšší

nad 1,5 promile - 128x větší

por. Ing. Eliška Majerová

26. 7. 2021

