Alkohol ho svedl na scestí

LITOMĚŘICKO – Recidivista opět čelí obvinění; Poškrábané vozidlo; Zlákala ho elektronika…

Obvinění z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody si v těchto dnech převzal 21letý mladík z Litoměřicka. Na sklonku uplynulého roku se měl vloupat do restaurace v malé obci u Litoměřic. Do restaurace měl vniknout po rozbití skleněné výplně okna a uvnitř odcizit několik lahví tvrdého alkoholu, kuřivo, kávu a drobné mince. Na začátku tohoto roku měl ve stejné obci vniknout na pozemek u rodinného domu. Tentokrát se spokojil s pivní přepravkou s lahvemi piva, kterou nalezl uloženou venku u vchodových dveří a do domu nevnikl. Na základě operativního šetření policisté mladíka vypátrali a ukázalo se, že protiprávního jednání se nedopustil poprvé. Výše uvedeného jednání se měl dopustit i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobný trestný čin odsouzen a potrestán. V případě soudem uznané viny mu hrozí až tříletý trest.

Poškrábané vozidlo

Štětští policisté pátrají po totožnosti neznámého vandala, který v ulici Stračenská poškodil vozidlo. Majitel nechal automobil zaparkovaný na ulici před domem. Když druhý den ráno přišel, čekalo na něj nemilé překvapení. Kdosi na laku karoserie vyryl rýhy. Na opravu bude muset majitel vydat nemalé finance. Škoda je zatím předmětem dalšího šetření a skutek je vyšetřován jako trestný čin poškození cizí věci.

Zlákala ho elektronika

Neznámý pachatel se v uplynulých dnech vloupal do motorového vozidla na jednom z parkovišť ve Štětí. Pravděpodobně ho navnadil pohled přes okénka vozu, neboť se zde nacházela různá elektronika. Do auta vnikl nezjištěným způsobem a odnesl si mikrovlnnou troubu, elektrický vysavač a další elektroniku za více než 20 tisíc korun. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají. Případ je prověřován jako trestný čin krádeže, za který trestní zákoník stanoví až dvouletý trest odnětí svobody.

Doporučujeme:

• ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (i zdánlivě bezcenná věc může pachatele zlákat k vniknutí do vozidla)

• do palubní přihrádky neukládejte osobní doklady ani doklady k vozidlu

• nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když vozidlo opouštíte na malou chvíli)

• zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež

• zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla

• při odchodu od vozidla zkontrolujte uzamčení dveří a uzavření oken včetně střešního

• zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli)

• využívejte hlídaná parkoviště

• neparkujte svá vozidla na opuštěných místech

23. 2. 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

