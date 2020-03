Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol, drogy, rychlost, zákaz řízení

VYŠKOVSKO: Víkend na vyškovských silnicích se neobešel bez hříšníků.

Ani uplynulý víkend se neobešel bez alkoholu za volantem. Neslavným rekordmanem se stal řidič, který v pátek večer naboural s renaultem felicii zaparkovanou v obci Dražovice. Bučovičtí policisté mu naměřili téměř 3 promile alkoholu v krvi. Navíc má výtečník soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel. Je tak podezřelý nejen z ohrožení pod vlivem návykové látky, ale i maření výkonu úředního rozhodnutí. Následující den ráno řešili vyškovští dopravní policisté ve stejné obci dalšího hříšníka. Ten měl sice dechovou zkoušku v pořádku, nicméně neměl za volantem co dělat ani střízlivý. Místo řidičského oprávnění totiž na hlídku vyrukoval s přiznáním, že má zákaz řízení. Tuto skutečnost následně potvrdily i evidence. U soudu mu hrozí za maření výkonu úředního rozhodnutí až tříletý trest odnětí svobody. Sobotní ráno nedopadlo dobře ani pro řidiče golfu, který projížděl Slavkovem rychlostí přesahující 60 km/h. Navíc měl test na drogy pozitivní na marihuanu. Na výzvu policistů se podrobil odběru moči a krve. Tento šofér je podezřelý z přestupku. Ani neděle se neobešla bez pozitivní dechové zkoušky. V Šaraticích skončila jízda řidiče seatu. Vzhledem k hodnotě do jednoho promile, je i on podezřelý z přestupku.

por. Mgr. Alice Musilová, 9.3.2020

