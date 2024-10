Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Alkohol, drogy a mládež 2024

Táborsko – Čtyři mladiství s pozitivním testem na alkohol.

V uplynulých dnech, v souvislosti s podzimními prázdninami se policisté z Táborska ve spolupráci s dalšími orgány státní správy a samosprávy zaměřili na dodržování zákona číslo 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a na dodržování zákona číslo 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Do akce se zapojilo 13 policistů. Celkem zkontrolovali 37 osob a 13 provozoven. Kontroly byly zaměřeny zejména na místa, která jsou mládeží nejvíce navštěvována a je zde velká pravděpodobnost užívání alkoholu a dalších návykových látek.

V rámci provedených kontrol policisté zjistili u čtyř chlapců ve věku od 15 do 18 let požití alkoholických nápojů. Naměřené hodnoty alkoholu se pohybovaly od 0,4 do téměř jedné promile.

Zjištěné přestupky byly předány příslušnému správnímu orgánu k projednání.

I přesto, že alkohol dětem do ruky nepatří, mají s ním první zkušenost děti již ve věku 11 až 14 let. Dalo by se říci, že jen málokterý šestnácti letý teenager alkohol ještě nezkusil. Lide si často neuvědomují, že pravidelná konzumace alkoholu zvyšuje pravděpodobnost závažných onemocnění, snižuje schopnost soustředění a prohlubuje problémy s učením. Na děti má požívání alkoholu a jiných návykových látek mnohem vážnější dopad než u dospělých.

Je třeba připomenout, že zákon zakazuje prodat, podat nebo umožnit požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky osobě mladší osmnácti let a tomu, kdo tento zákaz poruší, hrozí ve správním řízení uložení sankce v řádu několika desítek tisíc korun.

Cílem bezpečnostního opatření je především prevence. Proto se na problematiku alkoholu a drog u mládeže zaměřuje také preventistka Územního odboru Tábor v rámci přednášek ve školách.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 29. října 2024

Odkazy do noveho okna Akce ADAM 2024 (2) Detailní náhled Akce ADAM 2024 (1) Detailní náhled

vytisknout e-mailem