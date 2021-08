Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Alkohol dětem nepatří

Strakonice - Kontroly zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let.

Alkohol je jednou z nejrozšířenějších návykových látek. Patří také mezi jedno z často diskutovaných témat, především v souvislosti s dětmi. Je známé, že zákon zakazuje prodej alkoholu osobám mladším 18ti let, přesto se všichni setkáváme s tím, že dostupnost alkoholu těmto osobám je snadná. Podle dostupných zdrojů děti už mají zkušenosti s alkoholem v 11 letech, kolem 14 let je to už většina a jen málokterý teenager v 16 letech alkohol ještě nezkusil. Mladiství, kteří požívají alkoholické nápoje, si ale neuvědomují, že častá konzumace alkoholu zvyšuje pravděpodobnost onemocnění jater, poškození nervového systému, prohlubuje problémy s učením a snižuje schopnost soustředění.

Porušování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami kontrolují policisté s určitou pravidelností.

Poslední kontrola zaměřená na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18ti let proběhla v pátek 13. srpna 2021. Měla především charakter preventivní a zaměřena byla na přestupce, tedy na ty, kdo alkohol, tabák a jiné návykové látky dětem zpřístupňují, a tím ohrožují jejich život a zdraví. Součástí páteční noční kontroly bylo také pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a na cizince s nelegálním pobytem na území České republiky.

Policisté měli natipovaná místa, kde dle veřejnosti a zjištěných informací dochází k porušování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let a narušování veřejného pořádku. Hlídky uniformovaných i civilních hlídek během páteční noci monitorovaly pohyb ve městě, a to nejen v ulicích, ale také na veřejných místech, kde se shlukují osoby bez domova, dále v restauračních zařízeních i na diskotékách. Největší účast nezletilých a mladistvých policisté zaznamenali na jedné z diskoték, kde provedli kontrolu po 23 hodině. Většina teenagerů postávala v okolí diskotéky, někteří tančili na parketu, jiní se bavili. Po příjezdu policejních vozidel se několik venku postávajících skupinek dětí dalo na úprk. Zřejmě měly strach, že by alkohol nenadýchaly. Policisté přesto zkontrolovali několik přítomných. Ti, kteří dovršili 18 let, postávali ve skupinkách a s komentáři sledovali policejní akci.

Během akce policisté zjistili celkem 8 mladistvých s pozitivním výsledkem na alkohol do jedné promile alkoholu v dechu. Nejvyšší naměřená hodnota byla 0,69 promile alkoholu v dechu, kterou nadýchal šestnáctiletý chlapec. Přestupky policisté oznámí místně příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a narušení veřejného pořádku nebylo zjištěno ze strany policistů během noci žádné porušení zákona.

Kontroly zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým budou policisté opakovat, a to v podobném rozsahu jako byla kontrola páteční, ale také jen kontroly namátkové. Je proto důležité připomenout, že v případě zjištění porušení zákazu prodeje či podání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let hrozí tomu, kdo jim je prodal nebo podal ve správním řízení uložení sankce v řádu několika tisíc korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

17. srpna 2021

