Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol ani drogy za volant nepatří!

KRAJ - Na silnicích v kraji přistiženo 3 desítky ovlivněných řidičů.

Od pátku do pondělí (4. - 8.10.) policisté v našem Královéhradeckém kraji přistihli téměř 30 ovlivněných řidičů. Devatenáct řidičů bylo pod vlivem alkoholu a 10 bylo pod vlivem drog. Kromě jednoho, který jel na jízdním kole a nadýchal přes 2,5 promile, se jednalo o řidiče motorových vozidel. Třináct z nich se dopustilo přestupku a 5 trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Největším hříšníkem se stal 52letý cizinec, který v pátek krátce po 11. hodině narazil v areálu jedné hradecké firmy do vystaveného přívěsného vozíku a do osvětlovací věže, čímž způsobil 2tisícovou škodu. Přivolaní policisté ho podrobili dechové zkoušce, která ukázala výsledek 5 promile alkoholu. Muže zadrželi a převezli do nemocnice, kde lékař rozhodl o hospitalizaci do úplné detoxikace. Následující den při výslechu policistům uvedl, že vypil s dalšími dvěma kamarády 1 l pálenky a sám ještě 1/2 l fernetu a usnul na parkovišti nedaleko hlavního nádraží. Jak se dostal, až do ulice Bratří Štefanů netušil. Po sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční vězení, mohl služebnu opustit.

Přestupek - do 1 promile = zadržení řidičského průkazu, zákaz jízdy, pokuta ve správním řízení 7 - 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 - 18 měsíců a 6 bodů.

Trestný čin - nad 1 promile = zadržení řidičského průkazu, zákaz jízdy, u soudu trest odnětí svobody až na 1 rok (při způsobení dopravní nehody až 3 roky), peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Iva Kormošová

9.10.2024, 11.20

