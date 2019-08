Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Alkohol a řízení nejde dohromady

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Žena nadýchala přes dvě promile.

Alkoholem posilněná žena v pátek bourala v Uherském Ostrohu. Nadýchala přes dvě promile.

K události došlo krátce před polednem. Osmapadesátiletá řidička fiatu jela od centra Uherského Ostrohu ulicí Hradišťská. Ve chvíli, kdy odbočovala vlevo do ulice Luční, nedala přednost řidičce octavie jedoucí od Hluku. Tak došlo k čelnímu střetu, po kterém fiat sjel do ulice Pod břehy. Přivolaní policisté u obou žen provedli dechovou zkoušku. Pozitivní vyšla pouze u řidičky fiatu, a to 2,54 promile alkoholu. Žena přiznala, že před jízdou popíjela. Zranění, které si vyžádalo ošetření v Uherskohradišťské nemocnici, utrpěla žena za volantem octavie. Škoda na vozidlech je předběžně vyčíslena na sto šedesát tisíc korun.

Policisté osmapadesátileté ženě zadrželi řidičský průkaz a zároveň jí zakázali další jízdu. Za takové jednání zákon ukládá až tříletý pobyt za mřížemi.

Dopravní nehoda je nadále v šetření.

5. srpna 2019, por. Bc. Milena Šabatová

