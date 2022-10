Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol a drogy za volantem

KRAJ - Téměř tři desítky řidičů pod vlivem návykové látky.

Během tří dnů (14. – 16.10.) policisté v Královéhradeckém kraji odhalili 25 řidičů motorových vozidel pod vlivem návykové látky. Kromě jednoho, který způsobil dopravní nehodu, všichni ostatní byli přistiženi při běžné silniční kontrole.

Deset řidičů policisté přistihli za volantem s pozitivním testem na drogy. Patnáct zase řídilo pod vlivem alkoholu. Jedenácti opilým řidičům dechová zkouška ukázala do jedné promile a řešili se v přestupkové rovině. Zbývající 4 řidiči, z nichž 3 nadýchali téměř 2 promile a jeden přes 3,2 promile, spáchali trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mohou být potrestáni vězením až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Jednomu z nich, který navíc způsobil dopravní nehodu, hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Iva Kormošová

17.10.2022, 13.40

