Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol a drogy na silnici nepatří

KRAJ- 1 kraj, 3 dny, 8 řidičů pod vlivem alkoholu, 1 pod vlivem jiné omamné látky.

O uplynulém víkendu měli královéhradečtí policisté opět napilno, nesl se totiž ve znamení alkoholu či drog za volantem. Od pátku do neděle zadokumentovali osm řidičů pod vlivem alkoholu a jednoho řidiče pod vlivem drog. Šest z devíti hříšníků přitom v rámci své jízdy havarovali, přitom za celý víkend z celého kraje evidujeme 44 dopravních nehod.

Jeden z řidičů se přitom dopustil i maření výkonu úředního rozhodnutí, když v Polici nad Metují pod vlivem alkoholu usedl za volant i přes to, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, který má platný až do února 2022.

Nehoda elektrocyklisty zaměstnala jičínské dopravní policisty v sobotu v půl šesté večer v obci Šlikova Ves. Na křižovatku v tu chvíli přijížděl z vedlejší silnice a zřejmě nerespektoval dopravní značení, následkem čehož došlo ke střetu s osobním automobilem zn. Škoda Octavia. Přivolaní policisté pak naměřili u cyklisty při první dechové zkoušce 1,2 promile alkoholu v dechu, při druhé 1,1 promile alkoholu v dechu.

Jedním z rekordmanů se pro tentokrát stal jednadvacetiletý řidič, který se vydal v neděli 25.7.2021 na silnici na elektrokoloběžce v Hradci Králové s 2,3 promile alkoholu v dechu. Mladík přitom dosud nezjištěným způsobem upadl na vozovku.

V souvislosti s tímto případem policisté opět připomínají, že uživatelé těchto ekologických „přibližovadel“ si často neuvědomují, že při jízdě na elektrokoloběžce jsou z pohledu zákona považováni za cyklistu, a musejí proto dodržovat stejná pravidla, která zákon č. 361/2000 Sb. ukládá právě cyklistům. I když je to pro někoho třeba mnohdy nepochopitelné z hlediska pravidel silničního provozu cyklisté, a tedy i jezdci na koloběžkách nebo e-koloběžkách, na chodník prostě nepatří. Výjimku mají děti do 10 let, ale míní se tím v doprovodu chodců rodičů či prarodičů, kteří za ně odpovídají. Zjednodušeně - koloběžkáři by se měli pohybovat tam, kde je umožněn pohyb cyklistů. Pro jízdu by tak měli vyhledat stezky pro cyklisty, sdílené stezky pro chodce a cyklisty, cyklistické koridory a vyhrazené jízdní pruhy. V případě, že taková místa po trase nejsou, musejí zůstat na silnici při pravém kraji vozovky.

Při jízdě na elektrokoloběžce je velmi důležitá ochranná přilba. Elektrokoloběžka se pohybuje vlastní silou a může dosáhnout rychlosti až 25 km/h. Ve městě na uživatele čekají také nástrahy v podobě obrubníků, kanálů a dalších nerovností, na které je třeba dát si pozor. A ačkoliv je ze zákona přilba povinná jen do 18 let, je doporučována i ostatním bez ohledu na věk.

V neposlední řadě, pokud uživatelé elektrokoloběžek kamkoliv vyjedou, jsou podle zákona řidiči, proto pro ně platí nulová tolerance alkoholu a návykových látek v krvi.

por. Mgr. Lucie Konečná

26.7.2021, 12:00hod.

