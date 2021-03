Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Alkohol za volant nepatří!

TACHOVSKO - Řidič nákladního vozidla, který havaroval, nadýchal přes dvě a půl promile. Náklad skončil na silnici.

Policisté z dopravního inspektorátu Tachov vyjížděli včera večer k dopravní nehodě, ke které došlo v katastru obce Kladruby na Tachovsku. Z dosavadního šetření je zřejmé, že řidič nákladní soupravy s návěsem MAN TGX, který jel po silnici II. třídy č. 203 ve směru od obce Ostrov u Stříbra směrem na obec Kladruby, neměl přizpůsobit rychlost jízdy vozidla dopravně technickému stavu vozovky a v pravotočivé zatáčce vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromů a plastového odrazníku. Poté se s vozidlo dostalo do smyku a přejelo vpravo přes komunikaci, kde sjelo do silničního příkopu, kde narazilo do stromu a nakonec do vyvýšeného svahu. Po havárii došlo k uvolnění nákladu (kovové součástky), který se z nákladní soupravy vysypal. Zraněného čtyřicetiletého řidiče si do své péče převzali záchranáři. Ještě před transportem do nemocnice se podrobil dechové zkoušce, která byla pozitivní s výsledkem přes 2,5 promile alkoholu v dechu. Policisté dopravního inspektorátu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se i nadále zabývají.

