AKTUALIZACE: Ženě hrozí další trest

KRAJ – Kriminalisté rozšířili trestní stíhání.

AKTUALIZACE II.:

Žena za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost spočívající v pokračujícím zločinu zpronevěra, pokračujícím zvlášť závažným zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaného formou spolupachatelství, kdy ji bylo prokázáno, že umožnila uskutečnění odčerpání 94 tisíc litrů nafty za více jak 2.5 milionu korun, byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání tří let s podmínečným odkladem na čtyři roky.

Policisté však ve své práci nepolevili a v těchto dnech podali návrh na obžalobu, který Krajský státní zástupce akceptoval, již pravomocně odsouzené ženy za pokračující trestnou činnost. Ženě policisté kladou za vinu, že umožnila soukromým osobám na čerpací stanici pomocí čipů v majetku výrobního podniku na Náchodsku uskutečnění bezmála 500 neoprávněných odběrů nafty představující skoro 140 tisíc litrů nafty za bezmála 3,8 milionu korun, přičemž finanční prostředky za odebranou naftu vyinkasovala a ponechala si pro vlastní potřebu. Zároveň se měla dopustit uzavření krátkodobé podnikatelské zápůjčky a úvěrů, kde měla uvádět nepravdivé údaje a uvést tak společnosti v omyl, jelikož věděla, že nebude schopna své závazky splácet. Celková výše způsobené škody se vyšplhala na bezmála 6.3 milionu korun. Celkové množství neoprávněně odčerpané nafty činí bezmála 234.000 litrů.

Nyní tak ženě hrozí za pokračující zločin zpronevěra, pokračující zvlášť závažný zločin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaného formou spolupachatelství, podvodu a úvěrového podvodu, v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce od 5 do 10 let.

por. Mgr. Lucie Konečná

1.7.2022, 08:00hod.

AKTUALIZACE:

Dnes v odpoledních hodinách soudce akceptoval návrh státního zástupce na vzetí 47leté ženy do vazby.



mjr. Magdaléna Vlčková

25.6.2020; 15:00 h.

Několik měsíců intenzivní práce mají za sebou kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, kteří rozkrývali trestnou činnost úzce související s jedním z výrobních podniků na Náchodsku. Na základě oznámení ze strany vedení podniku zde začali zkraje tohoto roku prošetřovat údajné neoprávněné nakládání s podnikovými platebními kartami určenými pro bezhotovostní čerpání pohonných hmot.

Podle našich zjištění si měla 47letá žena, která byla v minulosti v podniku zaměstnána a měla přístup k platebním kartám, po ukončení pracovního poměru několik karet ponechat. Měla rovněž umožnit dalším více jak 30 osobám minimálně po dobu několika měsíců čerpat pohonné hmoty, přičemž neměla žádný důvod tyto karty užívat a vlastnit.

Další tři osoby měly páchání této trestné činnosti zakrývat a dále rozšiřovat. Pohonné hmoty získané tímto způsobem měly být poskytovány za zvýhodněné ceny i dalším osobám. V uplynulých dnech kriminalisté zadrželi v souvislosti s tím čtyři osoby, které jsou obviněny ze spáchání pokračujícího zločinu zpronevěra, přičemž tři z nich se měly navíc dopustit pokračujícího zvlášť závažného zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaného formou spolupachatelství.

Obviněným hrozí v případě uznání viny různé tresty odnětí svobody, přičemž horní hranice ve vybraných případech může dosáhnout až deseti let. Obvinění trestnou činnost měli páchat i v době nouzového stavu.

Kriminalisté důsledným šetřením zjistili, že osob zapojených do tohoto procesu by mělo být více než tři desítky. Zatímním šetřením by se měla škoda způsobená výrobnímu podniku pohybovat v řádech jednotek milionů korun. Objasnění celého případu nebylo pro kriminalisty vůbec jednoduché a jejich práce tím zdaleka nekončí.

Včasným jednáním našich kriminalistů se v rámci prováděných úkonů podařilo zajistit pohonné hmoty v řádech tisíců litrů a nemovitost. Zajištěné hodnoty by měly být v případě uznání viny následně použity pro nápravu škody způsobené touto trestnou činností.



Včera ve večerních hodinách byl státním zástupcem náchodskému okresnímu soudu podán návrh na vzetí 47leté obviněné ženy do vazby.

mjr. Magdaléna Vlčková

25.6.2020

